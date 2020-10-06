Экман-Ларссон согласен на обмен только в «Бостон» и «Ванкувер». Им интересовались другие клубы

Капитан «Аризоны» Оливер Экман-Ларссон может сменить команду в это межсезонье. 29-летний швед согласен только на обмен в «Бостон» и «Ванкувер», хотя у «Койотов» были предложения от других команд, сообщает в Twitter инсайдер Пьер ЛеБрун.

Ранее стало известно, что «Аризона» решила расстаться с хоккеистом, чтобы сократить свои расходы из-за финансовых проблем на фоне пандемии коронавируса. Зарплата игрока составляет 8,25 миллиона долларов, а контракт рассчитан до лета 2027 года.

Экман-Ларссон провел в НХЛ 723 матча, в которых набрал 364 (125+239) очка.