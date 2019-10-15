«Эдмонтон» проиграл «Чикаго» и потерпел первое поражение в сезоне

«Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Эдмонтон» — 3:1. В составе хозяев голы на счету Патрика Кейна, Александера Нюлендера и Брэндона Саада. У гостей отличился Джеймс Нил.

«Эдмонтон» потерпел поражение в сезоне, с 10 очками «нефтяники» занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции. У «Чикаго» — первая победа и 13-я позиция с 3 баллами.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Эдмонтон» — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Голы: Кейн — 2 (Стром), 24:11 — 1:0. Нюландер — 2 (Карпентер), 46:20 — 2:0. Нил — 8 (бол., Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль), 57:49 — 2:1. Саад — 2 (п.в., Кемпф, Тэйвз), 59:27 — 3:1.

Вратари: Кроуфорд — Смит (57:33 — 57:49, 58:26 — 59:27).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 35 (10+17+8) — 28 (12+6+10).

Наши: — - -.

15 октября. Чикаго. United Center.

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