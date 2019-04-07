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Дзюба поздравил Кучерова с рекордом: "128 очков - это космос!"

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Нападающий "Зенита" Артем Дзюба написал поздравление хоккеисту "Тампы-Бэй" Никите Кучерову. Россиянин в субботу побил рекорд по очкам за сезон Александра Могильного. Теперь он возглавляет таблицу бомбардиров среди россиян с показателем 128 очков.

"128 очков - это космос! Поздравляю с рекордом! Гордимся всей страной!" - написал Дзюба в Инстаграме.

Кучеров стал лучшим бомбардиром "регулярки". Кроме того, он возглавил список ассистентов сезона с 87-ю передачами. Россиянин повторил достижение Яромира Ягра для вингеров.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) 6 Апр 2019 в 2:10 PDT

 

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