Дзюба поздравил Кучерова с рекордом: "128 очков - это космос!"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба написал поздравление хоккеисту "Тампы-Бэй" Никите Кучерову. Россиянин в субботу побил рекорд по очкам за сезон Александра Могильного. Теперь он возглавляет таблицу бомбардиров среди россиян с показателем 128 очков.

"128 очков - это космос! Поздравляю с рекордом! Гордимся всей страной!" - написал Дзюба в Инстаграме.

Кучеров стал лучшим бомбардиром "регулярки". Кроме того, он возглавил список ассистентов сезона с 87-ю передачами. Россиянин повторил достижение Яромира Ягра для вингеров.