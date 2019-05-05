Главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла прокомментировал поражение в пятом матче второго раунда плей-офф Кубка Стэнли с "Бостоном" (3:4, 2-3).

– Я доволен нашей энергией, но мы должны создавать моменты. У нас нет проблем с интенсивностью игры, но парни должны быть более креативными и создавать больше моментов на протяжении всех 60 минут матча, – приводит слова Тортореллы журналист NESN Логан Маллен.

​У нас были проблемы в первой половине третьего периода. В первых двух мы не очень много создавали, но и им особо не предоставляли шансов. В третьем периоде произошел всплеск – но мы смогли вернуться в игру. Я убежден в том, что мы вернемся сюда, чтобы сыграть седьмой матч.

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков​