«Два пальца онемели и были слабыми, поэтому мне пришлось разобраться, как держать клюшку». Худобин перенес операцию на руке

Вратарь «Далласа» Антон Худобин, накануне подписавший новый трехлетний контракт с клубом, рассказал, что недавно перенес операцию на руке.

«В моей руке нужно было кое-что исправить, — цитирует Худобина сайт НХЛ. — Надо было заменить нерв, чтобы я мог снова чувствовать свои два пальца. Это не было чем-то серьезным, и операция была небольшая. Восстановлюсь примерно за месяц. Два пальца онемели и были слабыми, поэтому мне пришлось разобраться, как держать клюшку.

Я не мог вложить всю силу в бросок, поэтому мне нужно было придумать, как взаимодействовать с защитниками, когда нужно было сделать пас. Но в остальном все хорошо. У меня же есть еще три пальца, поэтому я играл тремя пальцами. Но все же это было недостаточно хорошо".