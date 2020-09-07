Дамба был награжден НХЛ. Он основал организацию, борющуюся против расизма

Защитник «Миннесоты» Мэтт Дамба стал обладателем приза НХЛ «Кинг Клэнси Трофи», сообщает пресс-служба лиги.

Приз вручается игроку, который является примером для партнеров на льду и вне его и принимает активное участие в общественной жизни. На приз также претендовали Хенрик Лундквист («Рейнджерс») и Пи-Кей Суббан («Нью-Джерси»).

Дамба является сооснователем Альянса хоккейного разнообразия, который борется с проявлениями расизма и нетерпимости в хоккее.