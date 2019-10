Дадонов забросил шестую шайбу в сезоне. Видео

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Флориду», в середине третьего периода счет 1:4. На 41-й минуте отличился российский нападающий «пантер» Евгений Дадонов, это его шестой гол в сезоне. В 11 встречах в его активе 9 (6+3) очков.

