«Чикаго» и «Тампа» устроили сумасшедший овертайм с шестью атаками подряд. Видео

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов уступила «Чикаго» со счетом 3:4.

В овертайме клубы устроили перестрелку: в течение двух минут обе команды 6 раз подряд убегали в атаку на ворота, имея численное преимущество — 1 в 0 или 2 в 1. При этом никто не смог забить гол, а в серии буллитов точнее оказался «Чикаго».

Please take a moment to watch how wild this OT sequence was between the @NHLBlackhawks and @TBLightning. pic.twitter.com/HZnyu9jFfi — NHL (@NHL) March 6, 2021

После этого матча «Тампа» с 34 очками занимает первое место в Центральном дивизионе, «Чикаго» с 31 очком — на четвертой строчке.