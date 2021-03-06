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«Чикаго» и «Тампа» устроили сумасшедший овертайм с шестью атаками подряд. Видео

07:22
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«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов уступила «Чикаго» со счетом 3:4.

В овертайме клубы устроили перестрелку: в течение двух минут обе команды 6 раз подряд убегали в атаку на ворота, имея численное преимущество — 1 в 0 или 2 в 1. При этом никто не смог забить гол, а в серии буллитов точнее оказался «Чикаго».

После этого матча «Тампа» с 34 очками занимает первое место в Центральном дивизионе, «Чикаго» с 31 очком — на четвертой строчке.

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