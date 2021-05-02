Дебютная шайба Гусева помогла «Флориде» победить «Чикаго»

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Чикаго» со счетом 5:4.

Дебютную шайбу за «Пантерз» забросил форвард Никита Гусев, его партнер по атаке Григорий Денисенко отметился результативной передачей. Голкипер Сергей Бобровский отразил 31 бросок по своим воротам.

После этого матча «Флорида» с 73 очками занимает второе место в Центральном дивизионе, «Чикаго» с 50 очками — на шестой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Флорида» — 4:5 (0:1, 2:2, 2:2)

Голы: Дюклер — 9 (Беннетт, Форслинг), 7:54 — 0:1. Гусев — 3 (Ломберг, Гудас), 22:30 — 0:2. Мерфи — 3 (бол., Коннолли, Годетт), 35:19 — 1:2. Дебринкэт — 25 (Годетт, Митчелл), 36:11 — 2:2. Барков — 25 (Форслинг, Дюклер), 39:53 — 2:3. Дюклер — 10 (Барков, Денисенко), 40:28 — 2:4. Типпетт — 7 (Беннетт), 40:59 — 2:5. Дак — 2 (бол., Курашев, Хагель), 52:28 — 3:5. Кубалик — 17 (Кейн, Дебринкэт), 59:42 — 4:5.

Вратари: Ланкинен (57:34) — Бобровский.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 35 (14+9+12) — 42 (17+13+12).

Наши: Задоров (18.58/0/-2) — Гусев (12.19/4/+1), Денисенко (12.54/1/+3).

2 мая. Чикаго. United Center.