Дебютная шайба Гусева помогла «Флориде» победить «Чикаго»
«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Чикаго» со счетом 5:4.
Дебютную шайбу за «Пантерз» забросил форвард Никита Гусев, его партнер по атаке Григорий Денисенко отметился результативной передачей. Голкипер Сергей Бобровский отразил 31 бросок по своим воротам.
После этого матча «Флорида» с 73 очками занимает второе место в Центральном дивизионе, «Чикаго» с 50 очками — на шестой строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Флорида» — 4:5 (0:1, 2:2, 2:2)
Голы: Дюклер — 9 (Беннетт, Форслинг), 7:54 — 0:1. Гусев — 3 (Ломберг, Гудас), 22:30 — 0:2. Мерфи — 3 (бол., Коннолли, Годетт), 35:19 — 1:2. Дебринкэт — 25 (Годетт, Митчелл), 36:11 — 2:2. Барков — 25 (Форслинг, Дюклер), 39:53 — 2:3. Дюклер — 10 (Барков, Денисенко), 40:28 — 2:4. Типпетт — 7 (Беннетт), 40:59 — 2:5. Дак — 2 (бол., Курашев, Хагель), 52:28 — 3:5. Кубалик — 17 (Кейн, Дебринкэт), 59:42 — 4:5.
Вратари: Ланкинен (57:34) — Бобровский.
Штраф: 2 — 8.
Броски: 35 (14+9+12) — 42 (17+13+12).
Наши: Задоров (18.58/0/-2) — Гусев (12.19/4/+1), Денисенко (12.54/1/+3).
2 мая. Чикаго. United Center.
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