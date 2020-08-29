Бывший генеральный менеджер «Флориды» подозревается в расистских высказываниях

НХЛ начала расследование в отношении бывшего генерального менеджера «Флориды» Дэйла Тэллона, сообщает Sportsnet.

Предполагается, что функционер использовал оскорбление на расовой почве во время пребывания «Пантерз» в пузыре в Торонто. Что именно сказал Тэллон, неизвестно.

69-летний менеджер был уволен из «Флориды» после того, как команда уступила «Айлендерс» (1-3 в серии) в квалификационном раунде Кубка Стэнли.

Отмечается, что его уход из клуба не имеет ничего общего с этим событием. Предполагаемый инцидент только недавно был доведен до сведения НХЛ.