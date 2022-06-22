Быков считает, что надо гордиться победой Шестеркина в номинации «Везина Трофи»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестеркина в номинации на «Везина Трофи».

22 июня 26-летний голкипер стал третьим россиянином в истории НХЛ, который был признан лучшим вратарем сезона.

«Если специалисты дали такую оценку, то я согласен. Нам остается только гордиться. Наша вратарская школа лучше в мире? Обольщаться не стоит. И нужно дальше работать. А так... Я очень рад за Игоря. Молодец. Отлично!

Это значит, что наша страна умеет работать в этой индустрии", — сказал Быков «СЭ».