Главный тренер «Эдмонтона» будет зарабатывать 2 миллиона долларов в год по новому контракту

Главный тренер «Эдмонтона» Джей Вудкрофт подписал новый контракт с клубом.

Он заключил соглашение на три года. Зарплата специалиста составит 2 миллиона долларов за сезон, сообщает The Athletic.

45-летний тренер возглавил «Ойлерз» в феврале 2022 года. Он по ходу сезона заменил уволенного Дэйва Типпета.

Вместе с командой Вудкрофт дошел до финала плей-jaa Западной конференции, где уступил «Колорадо».

Вудкрофт работает в системе «Эдмонтона» с 2015 года. Он был ассистентом главного тренера, а также возглавлял «Бейкерсфилд» — фарм-клуб «нефтяников» в АХЛ.