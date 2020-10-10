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Бровицки, Беннинг и Казинс стали игроками «Нэшвилла»

09:33
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«Нэшвилл» подписал двухлетний контракт с 31-летним защитником Марком Боровицки, сообщает официальный сайт команды.

За два года канадский защитник получит 4 миллиона долларов. Ранее Боровецки решил покинуть «Оттаву», за которую выступал с 2011 года.

Также «Предаторз» заключили соглашения с защитником Мэттью Беннингом и нападающим Ником Казинсом. Оба игрока подписали договоры на два года. Кэп-хит контракта Беннинга составит 1 миллион долларов, Казинса — 1,5 миллиона.

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