Брэйден Холтби: «Хотим помочь Кузнецову справиться с проблемой»

Вратарь «Вашингтона» Брэйден Холтби выразил поддержку форварду команды Евгению Кузнецову. ИИХФ дисквалифицировала россиянина на 4 года из-за положительной пробы на кокаин. НХЛ же не стала отстранять его от участия в турнире, в пятницу Кузнецов проведет первое занятие предсезонки.

— В конечном счете, все зависит только от него, — приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Холтби. — Мы можем только поддержать его. Понятно, что будут определенные последствия. Но главное заключается в том, что мы хотим помочь ему справиться с проблемой, чтобы он стал сильнее и усилил команду.