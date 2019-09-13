Брэйден Холтби: «Хотим помочь Кузнецову справиться с проблемой»
08:30
Вратарь «Вашингтона» Брэйден Холтби выразил поддержку форварду команды Евгению Кузнецову. ИИХФ дисквалифицировала россиянина на 4 года из-за положительной пробы на кокаин. НХЛ же не стала отстранять его от участия в турнире, в пятницу Кузнецов проведет первое занятие предсезонки.
— В конечном счете, все зависит только от него, — приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Холтби. — Мы можем только поддержать его. Понятно, что будут определенные последствия. Но главное заключается в том, что мы хотим помочь ему справиться с проблемой, чтобы он стал сильнее и усилил команду.
Дополнительная информация
https://www.nhl.com/ru/news/kuznetsov-has-support-from-capitals/c-309100436
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