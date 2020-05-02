«Бостон» подписал новый контракт с Галаком
00:45
«Бостон» на официальном сайте объявил о продлении контракта с голкипером Ярославом Галаком. Соглашение с 34-летним словаком на 2,25 миллиона долларов рассчитано на один год.
Галак с 2018 года выступает за «Брюинз». В этом сезоне на его счету 31 матч с процентов отражения бросков 91,9.
#NHLBruins sign Jaroslav Halak to a one-year contract extension with a cap hit of $ 2.25 million: https://t.co/jiPzGA0HQ9 pic.twitter.com/3wixaUqowO— Boston Bruins (@NHLBruins) May 1, 2020