«Бостон» подписал новый контракт с Галаком

«Бостон» на официальном сайте объявил о продлении контракта с голкипером Ярославом Галаком. Соглашение с 34-летним словаком на 2,25 миллиона долларов рассчитано на один год.

Галак с 2018 года выступает за «Брюинз». В этом сезоне на его счету 31 матч с процентов отражения бросков 91,9.