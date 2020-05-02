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«Бостон» подписал новый контракт с Галаком

00:45
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«Бостон» на официальном сайте объявил о продлении контракта с голкипером Ярославом Галаком. Соглашение с 34-летним словаком на 2,25 миллиона долларов рассчитано на один год.

Галак с 2018 года выступает за «Брюинз». В этом сезоне на его счету 31 матч с процентов отражения бросков 91,9.

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