Бобровский, Василевский, Худобин и Шестеркин. Каждый из них обладает уникальными навыками по мнению ESPN

Североамериканский журнал ESPN попробовал представить «идеального» вратаря для современной НХЛ. Для этого журналисты выделили все необходимые качества для такого голкипера и описали, кто из действующих вратарей лиги обладает наилучшими способностями в том или ином аспкете.

В этот список попали сразу несколько российских стражей ворот. Андрей Василевский из «Тампы» представлен в номинациях «атлетизм/рефлексы» и «игра один на один», у Сергея Бобровского из «Флориды» отмечают «стиль баттерфляй», у Игоря Шестеркина («Рейнджерс») выделяют «катание», а у Антона Худобина («Даллас») восхищаются его «игрой блином».