«Баффало» подписал контракт с первым номером драфта-2021 Пауэром

Защитник Оуэн Пауэр подписал стандартный контракт новичка с «Баффало». Соглашение рассчитано на три года, сообщает сайт клуба.

19-летний Пауэр был выбран «Клинками» на драфте-2021 под общим первым номером.

В этом сезоне он выступал за университет Мичигана, где в 33 матчах набрал 32 (3+29) очка.

Также молодой хоккеист ездил в составе сборной Каналы на Олимпиаду-2022 в Пекине. В его активе 1 результативная передача в пяти встречах.

В 2021 году он в составе сборной Канады стал чемпионом мира.