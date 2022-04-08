Нападающий Кент Джонсон подписал контракт с «Коламбусом»

Нападающий Кент Джонсон подписал контракт новичка с «Коламбусом». Соглашение рассчитано на три года, сообщает сайт клуба.

19-летний Джонсон был выбран «Блю Джэкетс» на драфте-2021 под общим пятым номером в первом раунде.

В этом сезоне он выступал за университет Мичигана, где в 32 матчах набрал 37 (8+29) очков.

Также молодой хоккеист ездил в составе сборной Каналы на Олимпиаду-2022 в Пекине. В его активе 5 (1+4) результативных баллов в пяти встречах.