Артемий Панарин: "Овечкин точно не удивил никого"

Российский нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин после победы в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ над "Баффало" (4:0) отметил, что его не удивляет результативность капитана "Вашингтона" Александра Овечкина.

– Что скажете о 50 шайбах Александра Овечкина?

– Он точно не удивил никого (улыбается). Все привыкли, что он по 50 голов забивает. Для меня это перед сезоном было понятно. Поздравляю его! (Александр Чехов)

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