Артемий Панарин: "Чикаго" забывает про оборону, играть с ними приятно"

Форвард "Коламбуса" Артемий Панарин - о матче с "Чикаго" (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ. В этой игре он сделал дубль.

– Вы здорово сыграли против "Чикаго", сделали дубль.

– Хоккеисты "Чикаго" просто все бегут в атаку и, как мне показалось, забывают об обороне. "Блэкхокс" – атакующая команда, а для меня как для атакующего игрока было приятно против такой команды играть. Соперник ошибается и дает возможность нам выходить "три в два", "два в один". Приятно. Сегодня сперва мы доминировали, потом они, потом снова мы. Здорово, что мы выиграли. (Виктория Булахова)

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