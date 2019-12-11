«Аризона» уступила «Калгари»

«Аризона» проиграла на своем льду «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ? (2:5). Для «Флэймз» это шестая победа кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Калгари» — 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)

Голы: Фролик — 3 (Риналдо), 2:11 — 0:1. Годро — 7 (Райан), 4:03 — 0:2. Риналдо — 2 (Фролик), 25:28 — 0:3. Монахэн — 10 (Баклунд, Хэмоник), 34:18 — 0:4. Чикран — 7, 39:49 — 1:4. Лучич — 3 (бол., Андерссон, Хэнифин), 54:32 — 1:5. Кессел — 7 (бол., Степан, Келлер), 59:28 — 2:5.

Вратари: Раанта (58:56 — 58:57) — Тэлбот.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 48 (15+16+17) — 29 (10+14+5).

Наши: Любушкин (18.40/3/-1) — -.

11 декабря. Глендейл. Gila River Arena.

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