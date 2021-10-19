Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Русский медведь находит сеть». «Аризона» опубликовала видео гола Любушкина «Сент-Луису»

«Аризона» показала видео гола Любушкина «Сент-Луису»
08:12
Теги:

Российский защитник Илья Любушкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ «Аризона» — «Сент-Луис» (4:7). Для хоккеиста это первая шайба в сезоне 2021/22.

Пресс-служба «Аризоны» в своем Twitter опубликовала видео гола Любушкина, подписав русским языком.

«Русский медведь находит сеть», — написано над роликом.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
Читайте также
На Олимпиаде в Москве поляк показал коммунизму «полруки». Самый громкий скандал 1980 года
Украинский «троянский конь» против СП-2 оказался бессилен
0