«Русский медведь находит сеть». «Аризона» опубликовала видео гола Любушкина «Сент-Луису»
«Аризона» показала видео гола Любушкина «Сент-Луису»
08:12
Российский защитник Илья Любушкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ «Аризона» — «Сент-Луис» (4:7). Для хоккеиста это первая шайба в сезоне 2021/22.
Пресс-служба «Аризоны» в своем Twitter опубликовала видео гола Любушкина, подписав русским языком.
«Русский медведь находит сеть», — написано над роликом.
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