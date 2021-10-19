«Русский медведь находит сеть». «Аризона» опубликовала видео гола Любушкина «Сент-Луису»

Российский защитник Илья Любушкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ «Аризона» — «Сент-Луис» (4:7). Для хоккеиста это первая шайба в сезоне 2021/22.

Пресс-служба «Аризоны» в своем Twitter опубликовала видео гола Любушкина, подписав русским языком.

«Русский медведь находит сеть», — написано над роликом.