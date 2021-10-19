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Главный тренер «Рейнджерс»: «Украли два очка благодаря Шестеркину»

08:23
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Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (2:1 ОТ) похвалил российского вратаря Игоря Шестеркина.

«Он сыграл потрясающе, — приводит слова Галлана журналист USA Today Винс Меркольяно. — Неприятно так сильно полагаться на вратаря, особенно как сегодня во втором периоде. Он сделал несколько невероятных сейвов и оставил нам шанс на победу. Сегодня мы украли два очка».

Напомним, 25-летний россиянин отразил 40 бросков по воротам и был признан первой звездой матча.

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Роман Шишов все материалы автора
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