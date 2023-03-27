Анисимов признан первой звездой матча за фарм-клуб «Филадельфии»

«Лихай Уэлли» в матче регулярного чемпионата АХЛ в серии буллитов обыграл «Херши Беарз» со счетом 4:3.

В составе фарм-клуба «Филадельфии» 2 (1+1) очка набрал форвард Артем Анисимов, который был признан первой звездой встречи. У защитника Егора Замулы две результативные передачи.

В текущем сезоне 34-летний Анисимов провел 48 матчей в АХЛ, в которых набрал 33 (18+15) очка. У 22-летнего Замулы 18 (1+17) очков в 43 играх.