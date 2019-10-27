Андрей Свечников: «Мне надо продолжать делать то, что я делаю»

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников прокомментировал свои голы в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:0).

— Мне надо продолжать делать то, что я делаю, и чаще бросать в большинстве. Когда забиваешь в большинстве, чувствуешь себя комфортнее, — приводит официальный сайт НХЛ слова Свечникова.

Для Свечникова это третий дубль в НХЛ и первый в нынешнем сезоне.

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