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«Анахайм» выставил Волкова на драфт отказов с досрочным разрывом контракта

21:29
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«Анахайм» выставил на драфт отказов российского форварда Александра Волкова, сообщает в своем Twitter журналист Эллиотт Фридмэн. Клуб намерен досрочно расторгнуть контракт с игроком.

24-летний россиянин в прошлом сезоне провел 18 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 8 (4+4) очков. В текущем сезоне у него 2 матча и 1 (0+1) очко за фарм-клуб в АХЛ.

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Евгений Петров все материалы автора
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