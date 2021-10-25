«Анахайм» выставил Волкова на драфт отказов с досрочным разрывом контракта
21:29
«Анахайм» выставил на драфт отказов российского форварда Александра Волкова, сообщает в своем Twitter журналист Эллиотт Фридмэн. Клуб намерен досрочно расторгнуть контракт с игроком.
Alexander Volkov on unconditional waivers for purposes of contract termination— Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) October 25, 2021
24-летний россиянин в прошлом сезоне провел 18 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 8 (4+4) очков. В текущем сезоне у него 2 матча и 1 (0+1) очко за фарм-клуб в АХЛ.
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