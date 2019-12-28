«Анахайм» дома обыграл «Вегас»

«Анахайм» выиграл у «Вегаса» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Адам Хенрик, Кэм Фаулер, Макс Комтуа и Дэвин Шор. У гостей забили Джонатан Маршессо и Нэйт Шмидт (дважды).

«Анахайм» набрал 36 очков и занимает 11-е место на Западе. У «Вегаса» 46 очков и четвертое место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Вегас» — 4:3 (0:0, 3:1, 1:2)

Голы: Маршессо — 13 (Карлссон, Смит), 24:55 — 0:1. Хенрик — 12 (бол., Сильверберг, Фаулер), 29:00 — 1:1. Фаулер — 8 (бол., Стил, Шор), 30:23 — 2:1. Комтуа — 4 (Ларссон, Лундстрем), 30:37 — 3:1. Шор — 2 (Рауни), 49:46 — 4:1. Шмидт — 3 (Стоун), 58:08 — 4:2. Шмидт — 4 (Стоун, Пачоретти), 59:54 — 4:3.

Вратари: Гибсон — Суббан (58:50).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 18 (4+9+5) — 29 (8+9+12).

28 декабря. Анахайм. Honda Center.