Александр Овечкин: «При 0:4 «Вашингтон» не перестал играть»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал поражение от «Колорадо» (3:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Уже к 10-й минуте команда россиянина уступала 0:4.

— После того, как проигрываете первый период со счетом 0:4, пытаетесь прийти в норму, — цитирует Овечкина официальный сайт лиги. — Думаю, что мы проделали довольно хорошую работу, почти вернулись в игру. В первых двух сменах сразу задали тон, но пропущенные голы убили наш импульс. Поверьте, мы не перестали играть. Пытались вернуться и сделать все возможное.

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