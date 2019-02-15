Александр Овечкин: "Мое везение в том, что в "Вашингтоне" все строилось вокруг меня"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в интервью "СЭ" отметил, что в его успехе есть большая доля везения.

- Недавно видел ваше интервью на русскоязычной версии официального сайта НХЛ, приуроченное к рекорду. И меня поразило, что вы несколько раз употребили по отношению к себе слово "везение". Понимаю – талант или труд, более того, пахота. Но в чем заключалось везение?

- Везение – в том, что оказался в таком городе, как Вашингтон. Команда в тот момент только начала строиться, делать так называемый ребилдинг. И все, что бы ни происходило, делалось вокруг меня. Чтобы я был, можно сказать, главным лицом команды. И клуб подписывал тех хоккеистов, которые стали помогать мне расти как игроку.

Везение – то, что на драфте меня взяли под первым номером. То, что попал в первую сборную (в 17-летнем возрасте Овечкина впервые пригласил туда Виктор Тихонов, - Прим. И.Р.). Понятное дело, что было много работы, пролитого пота и всего остального. Но без везения тоже никуда.

- Если взять в процентном соотношении талант, работу и везение, сколько в вашем успехе первого, второго и третьего?

- Считаю, что поровну. По одной трети. (Игорь Рабинер)

Полная версия интервью Александра Овечкина - скоро на "СЭ"