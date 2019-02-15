Александр Овечкин: "Играть с Кузнецовым - одно удовольствие"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в интервью "СЭ" отметил, что испытал счастье после победы в Кубке Стэнли в прошлом году.

- Выигрыш Кубка Стэнли – это было для вас счастье или облегчение?

- Счастье. Это был один из самых лучших моментов моей карьеры – когда ты, наконец, достиг этого пика, поднял эту чашу над головой. Все счастье, которое мы подарили нашим болельщикам и родным, не описать. Это нужно видеть и чувствовать.

- Радовались вы совершенно фантастически. Никогда ничего подобного не видел.

- Мы все это делали с душой. И долго к этому шли. Так что такая наша радость была предсказуемой. Все были счастливы. Город стоял на ушах – и мы тоже.

- В плей-офф у вас сложился потрясающий тандем с Евгением Кузнецовым. Такое же удовольствие вы получаете от игры друг с другом и сейчас. Что в нем для вас главное как в игроке и человеке?

- Он открытый, добрый и очень веселый парень. С ним всегда есть о чем поговорить. Так же, как и с Димой Орловым. Мы постоянно вместе, регулярно ходим на ужины. Семьями дружим. А как игрок - все всё прекрасно видят. С каждым разом он становится все лучше, и играть с ним - одно удовольствие. (Игорь Рабинер)

Полная версия интервью Александра Овечкина - скоро на "СЭ"