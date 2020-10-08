39-летний трехкратный обладатель Кубка Стэнли Джастин Уильямс объявил об окончании игровой карьеры

Форвард «Каролины» Джастин Уильямс объявил об окончании игровой карьеры.

39-летний канадец стал трижды выигрывал Кубок Стэнли — один раз в составе «Каролины» и дважды с «Лос-Анджелесом». В плей-офф Кубка Стэнли-2014 он был признан самым ценным игроком.

— Поскольку я впервые ворвался в лигу на следующий день после моего 19-летия в 2000 году, эта игра принесла мне так много, что я никогда не смогу вернуть ее, — написал Уильямс в Twitter. — Бесчисленные переживания, отношения, уроки и невзгоды останутся со мной навсегда, когда я перейду к следующему этапу своей жизни. Я никогда не считал само собой разумеющимся играть в игру, зарабатывая себе на жизнь, и, вероятно, именно поэтому я мог профессионально играть в нее столько, сколько у меня получилось.