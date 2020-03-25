38 лет назад Гретцки первым в истории НХЛ набрал 200 очков за сезон

38 лет назад канадский нападающий Уэйн Гретцки первым в истории НХЛ набрал 200 очков за сезон, забросив две шайбы и отдав две результативные передачи в матче «Эдмонтон» — «Калгари» (7:2). В сезоне-81/82 он набрал 212 очков.

Гретцки за свою карьеру преодолевал отметку в 200 очков четыре раза. После него этого не удавалось никому. Ближе всех был Марио Лемье, который в сезоне-88/89 набрал 199 очков.

Всего Грецки забросил 894 шайбы за 1487 игр в НХЛ. Канадец выступал за «Эдмонтон», «Лос-Анджелес», «Сент-Луис» и «Рейнджерс».

Ближайший преследователь Грецки среди действующих игроков — Александр Овечкин, на его счету 706 голов в 1152 матчах за «Вашингтон».

26 лет назад Гретцки стал лучшим снайпером в истории НХЛ. Сейчас за этим рекордом гонится Овечкин