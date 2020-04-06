1 год назад Кучеров побил рекорд результативности среди россиян в НХЛ

6 апреля 2019 года в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (6:3) нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 128-е очко в сезоне и побил рекорд результативности для российских хоккеистов Александра Могильного в НХЛ.

Кучеров забросил одну шайбу и отдал голевую передачу в гостевой встрече с «Бостоном». На счету Кучерова стало 128 очков (41 шайба + 87 голевых передач) в 82 матчах текущего регулярного чемпионата. Он установил новый рекорд результативности для хоккеистов из России, превзойдя достижение Могильного, который в составе «Баффало» в 77 играх регулярного чемпионата сезона-1992/93 набрал 127 (76+51) очков .