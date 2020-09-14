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«Как только откроются границы, мы примем решение». Третьяк — о проведении матчей Евротура со зрителями

09:10
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Президент ФХР Владислав Третьяк поделился мнением о возможном проведении матчей Евротура со зрителями.

— Сейчас границы Евросоюза закрыты, все федерации в подвешенном состоянии, — приводит слова Третьяка ТАСС. — Но мы все мониторим, и, как только откроются границы, мы примем решение. Мы сами ждем, волнуемся, поскольку Евротур — это очень важное соревнование, в том числе и в финансовом плане, для федераций, живущих за счет спонсоров, телевидения. И для нас очень важно, чтобы эти игры состоялись.

Если что, будем выходить на правительства, чтобы нам разрешили играть в тех странах, которые участвуют в Евротуре. Может, до ноября будет какое-то послабление.

— Планируется ли, что Кубок Первого канала пройдет со зрителями?

— Мы планируем, так как это все же праздник, готовимся к нему.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/interviews/9424599

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