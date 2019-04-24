Оглашен состав сборной Северо-Западного федерального округа на международный турнир в Санкт-Петербурге. Наибольшее представительство получила "Северсталь" – 10 игроков.

Помимо сборной Северо-Западного ФО, на турнире сыграют команды Сербии, Норвегии и олимпийской сборной России.

Полностью состав СЗФО выглядит следующим образом:

Вратари – Сергей Коробов ("Северсталь"), Никита Лысенков ("СКА-1946"), Алексей Мельничук ("СКА-Нева").

Защитники – Владислав Валенцов, Николай Глухов, Георгий Солянников (все – "СКА-Нева"), Иван Воробьев, Юрий Паутов (оба – "Динамо" СПб), Иван Васин (МХК "Динамо" СПб), Антон Сизов, Владимир Сычушкин, Илья Хохлов (все – "Северсталь"), Макар Хабаров ("Алмаз").

Нападающие – Евгений Григоренко, Павел Кукштель, Иван Ларичев, Владислав Цицюра (все – "СКА-Нева"), Владимир Барабанов, Максим Джиошвили, Станислав Кондратьев, Артем Чернов (все – "Динамо" СПб), Егор Бабенко, Даниил Вовченко, Игорь Гераськин, Владислав Кодола, Дмитрий Марковин, Иван Николишин (все – "Северсталь").

Тренерский штаб: главный тренер Владимир Юрзинов. тренеры Андрей Козырев, Лев Бердичевский, тренер вратарей Павел Орлов.