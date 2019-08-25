«Сибирь» обыграла «Куньлунь» в матче Мемориала Ромазана
13:22
В матче Мемориала Ивана Ромазана «Сибирь» обыграла «Куньлунь» (2:1). В составе победителей отличились Александр Ермаков и Александр Логинов.
Мемориал И. Ромазана
«Куньлунь» (Пекин) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Голы: Ермаков — 1 (Миловзоров, Шаров), 28:50 — 0:1. Логинов — 2 (Казаков, Алексеев), 48:18 — 0:2. Челиос — 1 (Шустр, Вонг), 48:50 — 1:2.
Вратари: Смит (59:21 — 59:39, 59:49) — Сятери.
Броски: 22 (6+6+10) — 32 (13+10+9).
Судьи: Бондарь, Гашилов.
25 августа. Магнитогорск. «Арена-Металлург».
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