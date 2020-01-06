«Салават Юлаев» выиграл у ЦСКА, Хартикайнен набрал четыре очка

«Салават Юлаев» дома обыграл ЦСКА (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Уфе.

В составе «Салавата» трижды отличился форвард Теему Хартикайнен, который набрал 4 (3+1) очка в этой игре. Еще одну шайбу забросил нападающий Линус Умарк.

У ЦСКА по заброшенной шайбе в свой актив записали форварды Сергей Толчинский и Антон Слепышев.

Уфимцы с 49 очками занимают 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции. ЦСКА — первая строчка и 65 баллов (Западная).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — ЦСКА (Москва) — 4:2 (3:1, 0:1, 1:0)

Голы: Хартикайнен — 12 (бол., Сошников, Маннинен), 10:33 — 1:0. Толчинский — 7 (Кемпе), 11:07 — 1:1. Хартикайнен — 13 (Умарк, Бурмистров), 11:27 — 2:1. Хартикайнен — 14, 16:50 — 3:1. Слепышев — 6 (бол., Нестеров, Капризов), 34:16 — 3:2. Умарк — 10 (Пашнин, Хартикайнен), 47:51 — 4:2.

Вратари: Метсола — Сорокин (56:56).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 27 (14+6+7) — 34 (13+12+9).

Судьи: Беляев, Соин.

6 января. Уфа. «Уфа-Арена».