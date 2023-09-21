Пьянов: «Омск мне нравится больше Новосибирска»

Нападающий «Авангарда» Валентин Пьянов поделился впечатлениями от своего первого матча в сезоне и подвел итоги игры с «Сибирью» (3:4).

— Тяжело вкатываться, долго не играл, потерял темп после домашнего турнира, — начал Пьянов. — На травму наслоилась болезнь. Ничего, потихоньку вкачусь. Много бегал без шайбы, так как не мог нормально держать клюшку — спринтов хватало.

— Ты просился на встречи к болельщикам во время травмы.

— Не скажу, что лез на стену во время травмы. Просто надоедало постоянно бегать кругами — во время травмы делал почти одно и то же три недели. Плюс на первый домашний матч приезжала «Сибирь» — там много болельщиков, с которыми общаюсь. Были даже персональные болельщики, обменивались подарками, фотографировались.

— Какие-то перепалки с бывшими партнерами были?

— Перепалок ни с кем из бывших партнеров не было, в том числе и с Беком. Я всего пару раз с ним пересекался, особо не успевал за ним. После травмы важно привыкнуть к скоростям. Пока туда-сюда смотрел, даже не успевал с кем-то пообщаться на льду. Тем более, не было на льду Короткова — это он у нас любитель поговорить.

— Как сильно «Сибирь» изменилась, по сравнению с прошлым сезоном?

— Сложно сказать. Знаю, что они пытаются играть в более активный хоккей. Но когда они в концовке игры пытались удержать счет, то скатывались «1-4». Видно, что ребята стараются играть более открыто.

— Какие впечатления от новой арены в Новосибирске?

— На новой арене «Славься, Сибирь» по-прежнему звучит громко и с мурашками. А так, когда играешь на льду, то не обращаешь внимания, что там за площадкой. Внутри есть какие-то недоделки, но это все поправимо. Лед пока крошится, но нужно время.

— На презентации «Авангарда» вы сказали, что Омск — самый лучший город?

— Как город, Омск мне нравится больше, чем Новосибирск. Там больше солнца, более спокойно на дорогах. В Новосибирске если кого-то подрежешь, то тебя могут догнать. Именно в плане быта мне комфортнее в Омске. Но Новосибирск банально больше и там больше досуга. У каждого города есть свои плюсы и минусы", — сказал Пьянов.