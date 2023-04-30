Защитник Новиков отказался подписывать контракт с московским «Динамо»

Как стало известно «СЭ», защитник Никита Новиков отказался подписывать новый двухлетний контракт с московским «Динамо». Игрок может продолжить карьеру в системе «Баффало», который выбрал его в шестом раунде драфта-2021.

В прошедшем сезоне Новиков набрал 5 (2+3) очков в 62 матчах регулярного сезона КХЛ и не отметился результативными баллами в 6 матчах плей-офф.

В июле Новикову исполняется 19 лет.