Илья Сорокин: "Семина нужно опекать на каждом сантиметре площадки"

Вратарь ЦСКА Илья Сорокин поделился ожиданиями от матчей первого раунда Кубка Гагарина-2019 против "Витязя". По мнению голкипера, наибольшую опасность в составе подмосковного клуба представляет Александр Семин​.

– "Витязь" – хорошо организованная, боевая команда, с сильным нападением, – цитируют "Известия" Сорокина. – Там собраны очень мастеровитые игроки, которые не станут отступать. Будет серьезный бой, но мы готовы к плей-офф на 100 процентов – усталости никакой нет.

Александр Семин – мастер с большой буквы. Если дать ему время, он спокойно может реализовать любой момент. Конечно, нужно опекать его буквально на каждом сантиметре площадки.