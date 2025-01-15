Голдобин, Морозов и Порядин пропустят игру с «Автомобилистом»

Как стало известно «СЭ», нападающие «Спартака» Николай Голдобин, Иван Морозов и Павел Порядин пропустят матч с «Автомобилистом».

Порядин не появится в составе из-за травмы, Голдобин и Морозов не попадут в заявку по игровым причинам.

Матч «Спартак» — «Автомобилист» состоится в среду, 15 января, в Москве. Начало — в 19.30 мск.