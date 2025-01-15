Сушинский: «Возвращение Ткачева усилит атаку и большинство «Авангарда»

Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал в интервью «СЭ» назначение канадца Ги Буше главным тренером команды.

— Согласны, что «Авангард», отчасти, идет по пути, который выбрали в клубе при вас? Команду снова возглавил канадский тренер Ги Буше, которого целенаправленно искали.

— Конечно. Жалко, что наши тренеры не смогли этого сделать. Будем надеяться, что у Ги Буше все получится.

— Как считаете, что не получилось в «Авангарде» у Сергея Звягина?

— Не мне судить. Я не находился в команде и не буду давать оценку.

— По составу «Авангард» может претендовать на высокие места?

— Да. Есть хорошая вратарская линия и хорошая атака. А еще возвращение Ткачева усилит атаку и большинство.