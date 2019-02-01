Данис Зарипов: "У Билялетдинова все в порядке с чувством юмора"

Форвард "Ак Барса" Данис Зарипов в интервью "СЭ" рассказал о Матче звезд КХЛ и чувстве юмора главного тренеа Зинэтулы Билялетдинова.

– Недавно прошел Матч звезд КХЛ. Перед ним вы возмущались по поводу того, что игроков "Ак Барса" чемпионского сезона не включили в состав. В КХЛ вас послушали и исправились?

– Возмущался. Это ненормально, потому и была подобная реакция. Казанские болельщики ждали своих чемпионов на Матче звезд. Все наши хоккеисты достойны там играть.

– Зато Билялетдинов отличился. Признайтесь, были удивлены, когда он выехал бить буллит?

– Конечно! Это большая редкость – увидеть тренера таким позитивным. Оказывается, и с чувством юмора у него в порядке. Пусть чаще радует болельщиков и команду. (Алена Гребенькова)

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