Кто уедет в НХЛ, сколько получает лидер ЦСКА. Инсайды «СЭ»

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Каменев — самый дорогой игрок ЦСКА

В конце декабря ЦСКА объявил о продлении контракта сроком на два года с нападающим Владиславом Каменевым. Такое решение выглядело логичным с самого начала. Позднее, когда «СЭ» выяснил зарплату игрока, восприятие сделки изменилось, но не сильно. По условиям соглашения игрок будет зарабатывать по 75 миллионов рублей за сезон. Эта цифра изначально могла показаться завышенной, учитывая нестабильное выступление армейцев и самого Каменева в нынешнем чемпионате.

Но общая ситуация на рынке складывается таким образом, что даже фактор Москвы и пребывание в организации с обоснованными претензиями на победу в Кубке Гагарина больше не позволяют менеджменту ЦСКА рассчитывать на скидку. За такие деньги Каменева у себя с радостью бы подписали как минимум пять клубов, поскольку в мае форвард мог стать неограниченно свободным агентом.

Центральные форварды с русским паспортом в топ-6 — товар дороже золота. На них средств жалеть не принято. Максим Шалунов, у которого истекает контракт с «Локомотивом», получает 90 миллионов — его агент Шуми Бабаев не из тех, кто пойдет на понижение. Можно вспомнить о Николае Прохоркине, пропустившем почти полный сезон и все равно подписавшемся в «Сибирь» на 50 миллионов в год.

Зарплата Каменева четко обозначила ориентир для переговоров по другим игрокам этого амплуа, потенциально выходящим на рынок. Торги по качественным центрфорвардам в топ-6, причем не только с русским паспортом, в ближайшее время будут начинаться с отметки 70-75 миллионов рублей за сезон. На месте Дениса Зернова, Кирилла Семенова и Андрея Светлакова можно уже сейчас начинать прыгать от радости. Ситуация с теми, кто не выходит на рынок, а станет ограниченно свободным агентом, лучше, но ненамного. Вспомните прошлое межсезонье и оффершиты. Ближайшие месяцы должны стать интересными.

Максим Цыплаков. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Цыплаковым интересуются в НХЛ

К нападающему «Спартака» Максиму Цыплакову проявляют интерес 12 клубов НХЛ. О конкретных предложениях в январе вести речь преждевременно. Удивляться активности североамериканских скаутов и менеджеров не стоит. Максим проводит очень мощный чемпионат. В нынешнем 25-летний Цыплаков уже установил личные рекорды по голам (22) и набранным очкам (32).

Список игроков из КХЛ, интересных клубам НХЛ, в настоящий момент едва ли достигнет скромной отметки в 10 человек. В него нельзя включать задрафтованных хоккеистов — с ними как раз существует полная ясность. У парней типа Цыплакова есть преимущество. Они поедут на контракт новичка, и на них не надо тратить выбор на драфте. Клубы НХЛ ничего не теряют, если такой хоккеист не заиграет. Сложится все хорошо — генменеджер и скаут будут считаться гениями.

В случае со спартаковским форвардом ситуация пока остается неясной. Своей игрой он заслужил серьезное повышение зарплаты. Однако менеджмент «Спартака» ведет любые переговоры с позиции силы и бьется чуть ли не за каждый рубль. Сам Цыплаков решение о продолжении карьеры будет принимать по окончании сезона, когда станет в КХЛ ограниченно свободным агентом.

Атанасов сыграет в этом сезоне

Травма нападающего Василия Атанасова выглядела жутко. В борьбе с форвардом «Куньлуня» Остином Воном один из самых ярких игроков КХЛ неудачно упал на ногу и долго оставался на льду, корчась от боли. Прогнозы были самые неутешительные — высказывалось мнение, что Атанасов мог порвать крестообразные связки колена.

Но, по информации «СЭ», для Атанасова все обошлось менее серьезной травмой. Василию долго не могли сделать МРТ из-за отека, который образовался вследствие сильного ушиба. В итоге же врачи поставили примерный срок возвращения в полтора месяца, но он может вернуться и раньше. Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов говорил о 4-6 неделях на восстановление.

Уже отметился результативной передачей за нижегородцев канадский защитник Мэдисон Бауи, которого «Торпедо» выменяло в дедлайн из «Трактора». По нашей информации, сумма компенсации составила 1000 рублей, то есть, по сути, челябинцы скинули контракт игрока, который им был не нужен. На освободившуюся легионерскую вакансию «Трактор» подписал нападающего Джека Родуолда из «Куньлуня», за которого заплатили 30 миллионов.

При этом 50 процентов от зарплаты Бауи, которая составляет три с половиной миллиона рублей в месяц, будет выплачивать «Трактор». Сделку можно назвать максимально выгодной для нижегородцев. В «Торпедо» не видят в Бауи ключевого защитника — он не будет играть по 20 минут за матч. Но канадец может быть крепким игроком второй-третьей пары обороны, а его богатый опыт явно пригодится в плей-офф. Да и мощи легковесному «Торпедо» Мэдисон добавит.

Марат Хуснутдинов. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Двое молодых игроков собрались в НХЛ

Марат Хуснутдинов долгое время считался одним из самых талантливых центрфорвардов российского хоккея. Более того, его даже назначили капитаном СКА в 20 лет! Но Хуснутдинов не слишком удачно провел предсезонку и начало этого сезона и был обменян в «Сочи» на Борну Рендулича. Одной из причин было также нежелание продлевать контракт, истекающий по окончании этого сезона. Хуснутдинов давно собрался в «Миннесоту». При этом до дедлайна Марат мог оказаться в московском «Динамо», но «Сочи» отказался обменивать игрока.