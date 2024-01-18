Сколько получит Хабибулин-вратарь? Останется ли в «Магнитке» топ-молодежь? Инсайды «СЭ»

Продолжаем еженедельную рубрику.

Гребенкин уезжает в «Торонто»?

Приход в «Металлург» Андрея Разина изменил отношение к молодым игрокам. Они получили больше доверия и вышли на лидерские роли. 20-летний Данила Юров — лучший бомбардир и снайпер «Магнитки». Его ровесник Илья Набоков — основной вратарь, который подвинул более опытного Артема Загидулина. Полезно играет Никита Гребенкин, заслуживший приглашение на Матч звезд КХЛ. Прогрессируют Роман Канцеров, Михаил Грасс, Данил Гололобов, а недавно дебютировал за «Металлург» 17-летний защитник Александр Сиряцкий.

Руководству «Магнитки» придется постараться, чтобы сохранить прогрессирующие таланты в команде. Юров задрафтован «Миннесотой». За Канцеровым следит «Чикаго». Гребенкина ждут в «Торонто». О продлении контрактов задумались еще в конце декабря. Новые соглашения с «Металлургом» оформили Коробкин, Канцеров, Грасс и Гололобов. С Юровым и Гребенкиным продолжаются переговоры. Взгляды нападающих на будущее отличаются.

Данила мог уехать в «Миннесоту» еще летом, но остался в «Магнитке», чтобы через сезон-другой попасть в НХЛ более подготовленным ко взрослому хоккею. Как видим, форвард не ошибся: с Разиным Юров добился значительного прогресса в игре. Данила рассматривает вариант, при котором проведет еще сезон в России и закрепится на лидерских ролях в команде. Так в свое время уезжал в «Уайлд» Кирилл Капризов, который полностью прошел КХЛ, как видеоигру. Не исключен вариант с подписанием контракта с «Миннесотой» и арендой.

Данила Юров. Фото ХК «Металлург»

В переговорах обсуждается сумма контракта. Юров заслужил значительное повышение оклада — до 30-35 миллионов в базовой части. Все-таки он — лучший бомбардир команды, в которой достаточно опытных форвардов: Зернов, Карпов, Михайлис. Оцените их зарплаты и задайтесь вопросом: почему Данила должен получать меньше? Гребенкин, напротив, смотрит в сторону Северной Америки и с большей вероятностью примет предложение «Торонто». «Мэйпл Лифс» перегрузили платежку жирными контрактами звезд: Мэттьюса, Нюландера, Райлли, скоро придется продлевать Марнера и Тавареса. В таком положении клуб заинтересован в проспектах, которые сыграют за тарелку супа и облегчат платежку.

«Торонто» ничем не рискует. Если Гребенкин на контракте новичка сразу закрепится в НХЛ, то руководство и тренерский штаб только радостно будут хлопать в ладоши, ведь они значительно сэкономят на форварде основы. Если нет — спокойно отправят россиянина в фарм-клуб. Задача руководства «Магнитки» — убедить Никиту, что ему еще рано уезжать за океан. У Разина Гребенкин продолжит прогрессировать, хотя в сезоне был момент, когда отношения с тренером не складывались гладко, и тогда заиграет еще ярче. Потенциал нападающего велик. Никите незачем спешить с отъездом. На следующий год в «Металлурге» форвард сможет не только подзаработать и побороться за Кубок Гагарина, но и сделать шаг вперед в игровом плане.

Никита Гребенкин. Фото ХК «Металлург»

Громкие трансферы юниоров

Трансферные войны в КХЛ выглядят скромно по сравнению с тем, что происходит в детско-юношеском хоккее. Суммы по понятным причинам несопоставимы. Однако интриг, скандалов и закулисных разборок вокруг подростков гораздо больше. Минувшей осенью много шума наделал переезд из Ярославля в Нижний Новгород двух ведущих игроков 2008 года рождения — защитника Алексея Анисимова и нападающего Виктора Федорова. Они считаются не просто одними из лучших игроков в своем возрасте. Эксперты по детскому хоккею прочат Федорову звездное будущее на взрослом уровне.

Переход в середине ноября из школы, которая много лет считается одной из лучших в России, в клуб с более скромными инфраструктурой и достижениями породил фантастические слухи. Якобы в «Торпедо» двух юных талантов завалили деньгами и выписали невероятные стипендии чуть ли не по 400 тысяч рублей в месяц. Хотя такой зарплаты нет у некоторых игроков основной команды в КХЛ! По данным «СЭ», стипендии Анисимова и Федорова выросли в несколько раз по сравнению с теми, что у них были в Ярославле. Им полагается по 100 тысяч рублей в месяц. Оказывается, это еще скромно. Другие клубы, узнав в последний момент о готовящемся переходе, предлагали юниорами еще больше в надежде перехватить. Однако Анисимов и Федоров от первоначальных договоренностей с «Торпедо» не отказались.

Николай Хабибулин. Фото ХК «Металлург»

Зарплата Хабибулина

Удалось нам узнать и зарплату «молодого и перспективного вратаря» «Торпедо» Николая Хабибулина. По нашей информации, сумма его контракта с нижегородцами составляет около 7 миллионов рублей. По сути, до конца сезона 51-летний хоккеист получит больше, чем за весь год зарабатывают некоторые основные игроки команды. Не забывайте, что обладатель Кубка Стэнли параллельно будет получать оклад в качестве тренера вратарей волжан.

Кому-то цена этого пиар-хода Игоря Ларионова может показаться чересчур высокой. Сколько в реальности минут или матчей сыграет Хабибулин за «Торпедо», пока никто не знает. Нетрудно представить, с какими заголовками выйдут материалы местных городских порталов, если он до конца регулярного чемпионата сыграет условный период, сменив по ходу одной из встреч Кульбакова или Хуску. Несколько сотен тысяч рублей, полученные за несколько минут игрового времени, наверняка разозлят людей, далеких от спорта. Но кто знает, может быть, Хабибулин отдаст свой гонорар на благотворительность?