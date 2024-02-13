Вяхирева вошла в символическую сборную 13-го тура женской Лиги чемпионов

Российская гандболистка Анна Вяхирева, которая играет за норвежский «Виперс», попала в символическую сборную 13-го тура женской Лиги чемпионов.

В матче против «Ференцвароша» 28-летняя россиянка отметилась 9 заброшенными мячами. «Виперс» одержал победу в этой встрече со счетом 35:27.

В турнирной таблице группы B команда Вяхиревой располагается на 4-й позиции. Норвежский клуб выиграл 7 матчей из 13, потерпел 5 поражений и один раз сыграл вничью.

Вяхирева перешла в «Виперс» из команды «Ростов-Дон» летом 2022 года. В прошлом сезоне россиянка стала с «гадюками» чемпионкой Норвегии и была признана лучшим игроком финала Лиги чемпионов.