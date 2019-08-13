"Спартак" сыграет в восточноевропейской лиге. В одной группе с командой из Украины

Во вторник, 13 августа, Федерация гандбола России, ГК "Спартак" и SEHA-лига подписали соглашение об участии красно-белых в турнире, объединяющем лучшие команды Восточной Европы, информирует официальный сайт ФГР.

SEHA-лига существует с 2011 года и объединяет сильнейшие клубы Восточной Европы. За восемь сезонов в ней принимали участие команды из 12 стран. Действующий победитель турнира – македонский "Вардар", который в прошлом сезоне также выиграл Лигу чемпионов. Российских клубов в SEHA-лиге раньше не было.

– Могу сказать, что вступление российского клуба в этот проект – долгожданное событие как для болельщиков так и для ФГР, – отметил генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин. – Конечно, "Спартак" ждет непростой сезон, но в этой ситуации игроки и команда в целом получат великолепный опыт. А матчи с сильными европейскими соперниками обязательно привлекут новых болельщиков. Думаю, всем интересно будет прийти посмотреть на красивый и качественный гандбол.

В сезоне-2019/20 в лиге сыграют 12 команд из девяти стран. Соперниками "Спартака" на групповом этапе станут македонский "Вардар", хорватский "Нексе", словацкий "Татран", сербская "Войводина" и украинский "Мотор". Две команды из группы напрямую попадут в четвертьфинал, остальные поборются в 1/8 финала. Победители четвертьфиналов станут участниками "Финала четырех".