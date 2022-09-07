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7 сентября, 08:58

Шишкарев сообщил о создании гандбольного клуба «Зенит» на базе петербургской «Невы»

Виктория Кравченко
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Глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев сообщил, что на базе петербургского «Университета Лесгафта — Невы» будет создан гандбольный клуб «Зенит».

«Мы четыре года пытались обратить внимание «Газпрома» на то, что санкт-петербургский клуб «Нева» вполне укладывается в парадигму развития спорта под брендом «Зенита». Наконец, это состоялось — уже на нынешний сезон Суперлиги будет заявлен гандбольный клуб «Зенит», — цитирует Шишкарева ТАСС.

В Петербурге под названием «Зенит» уже играют футбольный, волейбольный и баскетбольный клубы.

Источник: https://tass.ru/sport/15674339
Гандбол
Сергей Шишкарев
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