Шишкарев сообщил о создании гандбольного клуба «Зенит» на базе петербургской «Невы»

Глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев сообщил, что на базе петербургского «Университета Лесгафта — Невы» будет создан гандбольный клуб «Зенит».

«Мы четыре года пытались обратить внимание «Газпрома» на то, что санкт-петербургский клуб «Нева» вполне укладывается в парадигму развития спорта под брендом «Зенита». Наконец, это состоялось — уже на нынешний сезон Суперлиги будет заявлен гандбольный клуб «Зенит», — цитирует Шишкарева ТАСС.

В Петербурге под названием «Зенит» уже играют футбольный, волейбольный и баскетбольный клубы.