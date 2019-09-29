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Новости   //    Гандбол

Российские гандболистки выиграли второй матч квалификации Евро-2020

19:39
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Женская сборная России по гандболу обыграла команду Швейцарии со счетом 35:26 во втором матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Эта встреча стала второй для испанца Амброса Мартина в качестве главного тренера команды России, в августе он сменил на этом посту российского специалиста Евгения Трефилова.

Гандбол

Чемпионат Европы. Женщины

Квалификационный раунд. Группа 4

Швейцария — Россия — 26:35

Словакия — Сербия — 26:27

29 сентября

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