Российские гандболистки выиграли второй матч квалификации Евро-2020
19:39
Женская сборная России по гандболу обыграла команду Швейцарии со счетом 35:26 во втором матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Эта встреча стала второй для испанца Амброса Мартина в качестве главного тренера команды России, в августе он сменил на этом посту российского специалиста Евгения Трефилова.
Гандбол
Чемпионат Европы. Женщины
Квалификационный раунд. Группа 4
Швейцария — Россия — 26:35
Словакия — Сербия — 26:27
29 сентября
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