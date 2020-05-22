Армейский клуб претендует на получение wild card для участия в розыгрыше Лиги чемпионов ЕГФ сезона-2020/21. Соответствующая заявка была направлена и получила поддержку со стороны Федерации гандбола России.

Лига чемпионов — крупнейший клубный турнир, за победу в котором сражаются ведущие команды Европы. Турнир, до сезона-1993/94 называвшийся Кубком европейских чемпионов, проводится под эгидой Европейской федерации гандбола (EHF) для женских команд ежегодно с 1961 года.

Костяк участников турнира формируется за счет чемпионов тех стран, чьи национальные федерации имеют наивысшие позиции в рейтинге ЕГФ. Еще один способ попасть в число соискателей главного клубного трофея Европы — получение wild card от организаторов соревнований.

Федерация гандбола России, заинтересованная в том, чтобы представительство России в женской Лиге чемпионов не ограничивалось лишь одной командой, с соответствующим предложением обратилась к ПГК ЦСКА. Красно-синие, завоевавшие путевку в еврокубки по результатам своего дебютного сезона в Суперлиге Париматч, рассмотрев это предложение, приняли решение подать заявку на получение wild card для участия в престижном клубном турнире Европы. Свое решение организаторы женской Лиги чемпионов ЕГФ обнародуют в июне.

«Отвечая согласием на предложение Федерации гандбола России, мы отталкивались от нескольких факторов. Во-первых, мы провели достаточно хороший дебютный сезон в конкурентоспособном российском чемпионате, где смогли навязать достойную борьбу ведущим клубам страны. Завоевали бронзовые медали и добыли путевку в «Финал четырех» Кубка России. Во-вторых, мы провели успешную трансферную кампанию, усилив свой состав рядом именитых гандболисток, выступающих за национальные сборные России и Дании и имеющих опыт игры в международных и еврокубковых турнирах. В-третьих, мы ожидаем, что в предстоящем сезоне наша команда будет готова сделать новый шаг вперед и благодаря усилиям тренерского штаба, работоспособности игроков и за счет грамотного менеджмента нам будет по силам не только бороться за трофеи во внутренних соревнованиях, но и достойно представлять Россию на европейской арене.

Это будет новый опыт для нашей молодой команды и амбициозный вызов. Именно ради таких вызовов и популяризации гандбола в стране и создавался наш клуб", — прокомментировал эту новость генеральный директор ПГК ЦСКА Эдуард Акопян.

Армейский клуб, финишировал на третьем месте по итогам первого для себя сезона в чемпионате России, который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, и квалифицировался в «Финал четырех» Кубка России, проведение которого намечено на вторую половину августа